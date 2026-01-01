Crossfit & Yoga détente Vichy vitalité CrossFit Vichy Creuzier-le-Vieux
CrossFit Vichy 38 bis rue de l'Industrie ZI Vichy Creuzier-le-Vieux Allier
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Ursula Yoga et CrossFit Vichy proposent une séance découverte gratuite de Crossfit & Yoga détente.
Inscription et renseignements par téléphone.
CrossFit Vichy 38 bis rue de l’Industrie ZI Vichy Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 65 25 48
English :
As part of the Vichy Vitality program, Ursula Yoga and CrossFit Vichy offer a free discovery session of Crossfit & Yoga détente.
Registration and information by telephone.
L’événement Crossfit & Yoga détente Vichy vitalité Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations