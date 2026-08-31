Crossing Espace culturel Le Nantholia Nantheuil
jeudi 1 octobre 2026 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil
Informations pratiques
Nantheuil
Crossing
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01 21:20:00
Date(s) :
2026-10-01
Danse contemporaine jordanienne qui envisage la transformation comme un état instable et incarné. Tout public.
Danse contemporaine jordanienne qui envisage la transformation comme un état instable et incarné. Tout public. .
Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Crossing
Jordanian contemporary dance that explores transformation as an unstable, embodied state. Suitable for all ages.
L’événement Crossing Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Nantheuil (Dordogne)
- Agora Pôle National Cirque Crossing / Studio 8 Hadi Nahleh Nantheuil 1 octobre 2026
- Candide ou l’optimisme Espace culturel Le Nantholia Nantheuil 5 novembre 2026
- Séamus et Caoimhe Espace culturel Le Nantholia Nantheuil 5 novembre 2026
- More Aura Espace culturel Le Nantholia Nantheuil 11 février 2027
- Dark Espace culturel Le Nantholia Nantheuil 4 mars 2027