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Crossing Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

jeudi 1 octobre 2026 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil

Crossing Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Le Nantholia
Adresse
203 Allée des Loisirs
Ville
24800 Nantheuil
Département
Dordogne
Tarif

Nantheuil

Crossing

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01 21:20:00

Date(s) :
2026-10-01

Danse contemporaine jordanienne qui envisage la transformation comme un état instable et incarné. Tout public.
Danse contemporaine jordanienne qui envisage la transformation comme un état instable et incarné. Tout public.   .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Crossing

Jordanian contemporary dance that explores transformation as an unstable, embodied state. Suitable for all ages.

L’événement Crossing Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère

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