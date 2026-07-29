CROSSROADS ➤ @MARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Les marins d’eau douce Ramonville-Saint-Agne
vendredi 23 octobre 2026 · Les marins d'eau douce · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
CROSSROADS ➤ @MARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE
Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23 23:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Trois musiciens, une chanteuse, c’est le carrefour, une rencontre entre le Rock et le blues
*Crossroads, c’est avant tout la croisée des chemins, une intersection, un lieu de retrouvailles.
*Crossroads, c’est aussi un hommage à la chanson de Calvin Russell, chanteur et guitariste texan, qui passait d’une ballade blues-country en guitare voix, à des compositions d’un blues-rock très énergique.
*Les rencontres chez les musiciens sont souvent des jonctions métissées et bruyantes. Crossroads n’échappe pas à cette règle, mais le quatuor sait aussi se poser, vous laisser un espace de respiration et tendre vers des reprises plus acoustiques.
*Réinterpréter les standards à trois musiciens, derrière notre chanteuse, nous demande d’adapter les notes et les sons, sans toutefois oublier l’original, en y ajoutant parfois des clins d’oeil, pour exalter l’enthousiasme des auditeurs sensibles.
[https://www.instagram.com/crossroads_rock_31?igsh=MTM0aTNpMXA5eGRreg==](https://www.instagram.com/crossroads_rock_31?igsh=MTM0aTNpMXA5eGRreg==)
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Vendredi 23 octobre 2026
⏱️ 21H00
8€ ( ⚠️ billetterie gérée par les artistes pas de CB )
Les Marins d’Eau Douce Ramonville
☎️ 05 61 73 16 15
Réservations fortement recommandées pour manger ( cuisine ouverte de 18h30 à 20h45 )
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Les Marins d’eau douce 6 rue Hermès (en haut de l’allée) Parc technologique du canal, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Midi-Pyrénées
Parking Salle des Fêtes Métro ligne B Terminus Ramonville Bus ligne 111 / Arrêt Joliot Curie à pieds par le canal = 15 mn du métro
Proche BIKINI.
Ouverture à partir de 17h30. 8 .
Les marins d’eau douce 6 rue hermes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 16 15
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English :
Three musicians, one singer—that’s the crossroads, a meeting of rock and blues
L’événement CROSSROADS ➤ @MARINSDEAUDOUCE ➤ RAMONVILLE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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