Croupionnade Came

Croupionnade

Salle des fêtes Came Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Repas ouvert à tous garbure, croupions de canards, frites, Fromage, dessert, café et digestif, vin compris.

Sur réservation avant le 21 février, places limitées. .

Salle des fêtes Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 30 01 33 apel.notredame.came@gmail.com

English : Croupionnade

