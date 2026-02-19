Croupionnade Came
Croupionnade Came dimanche 8 mars 2026.
Croupionnade
Salle des fêtes Came Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Repas ouvert à tous garbure, croupions de canards, frites, Fromage, dessert, café et digestif, vin compris.
Sur réservation avant le 21 février, places limitées. .
Salle des fêtes Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 30 01 33 apel.notredame.came@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Croupionnade
L’événement Croupionnade Came a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Pays Basque