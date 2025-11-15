Croupionnade Mur à Gauche Rivière-Saas-et-Gourby

Croupionnade

Mur à Gauche Au Bourg Rivière-Saas-et-Gourby Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le Comité des fêtes de Rivière Saas et Gourby vous accueille le 15/11/25 au mur à chauffe chauffé pour déguster les croupions à partir de 19h + soirée jusqu’à 3h00.

Le match France/Fidji sera diffusé sur grand écran.

Merci de réserver. .

Mur à Gauche Au Bourg Rivière-Saas-et-Gourby 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 24 03 80

English : Croupionnade

German : Croupionnade

Italiano :

Espanol : Croupionnade

L’événement Croupionnade Rivière-Saas-et-Gourby a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Grand Dax