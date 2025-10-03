Crous x Hari&Co RU – Les jardins du Fort Le Kremlin-Bicêtre

Crous x Hari&Co Vendredi 3 octobre, 11h30 RU – Les jardins du Fort Val-de-Marne

Réservé aux étudiants du CROUS

Début : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T13:30:00

Fin : 2025-10-03T11:30:00 – 2025-10-03T13:30:00

RU – Les jardins du Fort 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France

Venez au Crous déguster des galettes d’Hari&CO, et venez en apprendre plus sur l’alimentation durable