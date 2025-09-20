croûtes & strates BOMBYX Mens

croûtes & strates BOMBYX Mens samedi 20 septembre 2025.

croûtes & strates 20 et 21 septembre BOMBYX Isère

Entrée libre / nourriture et boissons payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T21:30:00

Comme chaque année pour les Journées du Patrimoine, Bombyx ouvre les portes de son ancienne usine à soie, et vous propose un programme inédit autour du fil conducteur improbable : croûtes & strates !

Au programme : atelier peinture sur toile et chevalet «venez peindre votre croûte du dimanche» ; vente aux enchères des croûtes peintes ; installation artistique éclatée suspendue, à partir d’objets de l’ancienne usine ; projection de film autour des strates historiques ouvrières ; interventions dansées de la Cie Strates ; …

www.usinebombyx.org

BOMBYX 308 rue Louis Rippert 38710 MENS Mens 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://usinebombyx.wordpress.com/ [{« link »: « http://www.usinebombyx.org »}]

Journées européennes du patrimoine 2025