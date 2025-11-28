Crowd Les Quinconces Le Mans
Crowd Les Quinconces Le Mans vendredi 28 novembre 2025.
Crowd
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
Date(s) :
2025-11-28
Gisèle Vienne
Une quinzaine d’interprètes, aux psychologies contradictoires et aux dress-codes hétérogènes, dansera sur des boucles rythmiques et sous des lumières franches afin de célébrer la puissance cathartique de la musique électronique et la jouissance collective qu’offre toute rave party. .
L’événement Crowd Le Mans a été mis à jour le 2025-07-10 par CDT72