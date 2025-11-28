Crowd Les Quinconces Le Mans

Crowd

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:30:00

2025-11-28

Gisèle Vienne

Une quinzaine d’interprètes, aux psychologies contradictoires et aux dress-codes hétérogènes, dansera sur des boucles rythmiques et sous des lumières franches afin de célébrer la puissance cathartique de la musique électronique et la jouissance collective qu’offre toute rave party. .

