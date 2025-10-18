CROYANCES & LEGENDES A MAYENNE CO Mayenne

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Un parcours à la carte pour découvrir les légendes mayennaises.

Légendes et croyances sont nombreuses en Mayenne et bien ancrées dans le quotidien des habitants jusqu’au début du siècle dernier.

Partez, en famille, à la découverte des lieux ayant donné vie à ces histoires surprenantes ou effrayantes dans différents lieux de Mayenne Communauté.

Depuis chez vous, ou à l’occasion d’une balade, en ville ou en pleine campagne, laissez votre imaginaire vous emporter à la découverte de ce patrimoine immatériel.

Du 18 octobre au 2 novembre

Application Wivisites. Le parcours est également accessible en flashant le QR code

Gratuit

Accessible aux enfants de 7 ans accompagnés d’un adulte, et en autonomie à partir de 9 ans. .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

An à la carte itinerary to discover the legends of Mayenne.

German :

Ein Rundgang à la carte, um die Legenden der Mayenne zu entdecken.

Italiano :

Un percorso à la carte per scoprire le leggende della regione della Mayenne.

Espanol :

Un recorrido a la carta para descubrir las leyendas de la región de Mayenne.

