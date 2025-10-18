CROYANCES & LEGENDES A MAYENNE CO Mayenne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
2025-10-18
Un parcours à la carte pour découvrir les légendes mayennaises.
Légendes et croyances sont nombreuses en Mayenne et bien ancrées dans le quotidien des habitants jusqu’au début du siècle dernier.
Partez, en famille, à la découverte des lieux ayant donné vie à ces histoires surprenantes ou effrayantes dans différents lieux de Mayenne Communauté.
Depuis chez vous, ou à l’occasion d’une balade, en ville ou en pleine campagne, laissez votre imaginaire vous emporter à la découverte de ce patrimoine immatériel.
Du 18 octobre au 2 novembre
Application Wivisites. Le parcours est également accessible en flashant le QR code
Gratuit
Accessible aux enfants de 7 ans accompagnés d’un adulte, et en autonomie à partir de 9 ans. .
Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
English :
An à la carte itinerary to discover the legends of Mayenne.
German :
Ein Rundgang à la carte, um die Legenden der Mayenne zu entdecken.
Italiano :
Un percorso à la carte per scoprire le leggende della regione della Mayenne.
Espanol :
Un recorrido a la carta para descubrir las leyendas de la región de Mayenne.
