CROYANCES, SUPERSTITION ET INQUISITION EN LANGUEDOC Béziers

CROYANCES, SUPERSTITION ET INQUISITION EN LANGUEDOC

Au Moyen Âge, le Languedoc, marqué par croyances populaires et sorcellerie, fut réprimé par l’Inquisition. Malgré procès et bûchers, les traditions perdurèrent.

Au Moyen Âge, le Languedoc se caractérise par la persistance de croyances populaires et de pratiques superstitieuses profondément ancrées.

Terre de cultures mêlées et de résistances à l’autorité religieuse, la région offre un terrain favorable à la diffusion des pratiques liées à la sorcellerie.

Dès le XIIIᵉ siècle, l’Église catholique, inquiète face à l’hérésie cathare, met en place l’Inquisition afin de surveiller et réprimer les déviances religieuses. Cette institution s’attaque également aux pratiques jugées magiques ou diaboliques.

Aux XIVᵉ et XVᵉ siècles, procès et bûchers se multiplient, visant le plus souvent des femmes marginalisées ou guérisseuses. Malgré cette répression, les superstitions demeurent bien vivantes dans les campagnes.

Le Languedoc illustre ainsi les limites de l’Inquisition face à des traditions populaires profondément enracinées, révélant le fossé entre religion officielle et croyances du peuple.

Animée par Jean-François Faü..

Organisée par la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers.

Entrée libre. .

