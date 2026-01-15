Croziflette Champagnac-la-Rivière

Croziflette

Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez partager un repas convivial en savourant une croziflette (avec ou sans lardons) au profit de l’association des parents d’élèves des écoles de Champsac/Champagnac-La-Rivière. Tous les bénéfices sont prévus pour les sorties pédagogiques.

Menu kir, charcuterie/salade au comté, croziflette avec ou sans lardons, matafan aux pommes, café/tisane (option végétarienne) .

Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 84 61

