Crush de noël Boutique Crush Arbois

Boutique Crush 37 Rue de Courcelles Arbois Jura

Début : 2025-12-09 10:00:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29

Vernissage Crush de Noël

Crush est un espace de rencontres et de créations dédié à la seconde main textile. Une sélection de vêtements et d’accessoires pour tous et toutes faite avec le coeur. Pour fêter l’ouverture de la boutique, Crush invite 7 créateurices du triangle d’or pendant tout le mois de décembre. Votre Crush de Noel se trouve forcément ici

– @leonie_bruxer, artiste céramiste, vaisselles entre terre et ciel, entre plantes et oiseaux, uniques et utiles, Salins-les-bains.

– @lou.a.a ,artiste, dessinatrice et créatrice d’objets à contempler, manipuler, accrocher, envoyer et porter sur soi . Des dessins qui s’immiscent dans le quotidien et tissent des liens avec gens, Salins-les-bains.

– Mganza @usezles pratique la terre et les fibres. Son travail de la céramique prend la forme de séries d’objets usuels décharnés, rugueux et anguleux, Poligny.

– Nina Imbs, artiste graveuse et lanceuse de magazines, dessins libres gravés sur des verres, jeux de lumières pour votre table qui conteront de belles histoires autour d’un bon repas, Salins-les-bains.

– @kieffer.joseph, artiste multl, boucles qui font danser les oreilles, braseros qui rassemblent, La Chatelaine

– @oriane.duboz , artiste-plasticienne, paysages-textiles qui donnent chaud au coeur et au corps, Mesnay.

– @cecile_vanneste , plasticienne multi-disciplinaire, couleurs, dessins et matières à jouer sur les murs et sur les tables avec ou sans famille, Mesnay.

– @lundi.piscine , studio de création de mode non-genré et de textiles aux valeurs durables, éthiques et artisanales, Genève Arbois.

Crushs garantis !

Horaires de la boutique en décembre

10h 12h30 14h 19h

Du 2 au décembre mardi samedi

Du 15 au 31 décembre lundi dimanche .

