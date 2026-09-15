Crush Nova – La Visitation La Visitation Limoges
vendredi 16 octobre 2026 · La Visitation · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Crush Nova – La Visitation
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Avec Crush Nova, les planètes nous invitent à un voyage cosmique et immersif avec des musiques de Zoltan Kodaly,Arnaud Cappeli, Marc-Antoine Millon et David Bowie.
Durée 1h. Réservations par téléphone ou par mail (en lien). .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 61 59 40 lesplanetesensemblevocal@gmail.com
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English : Crush Nova – La Visitation
L’événement Crush Nova – La Visitation Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole
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