Crush Nova – La Visitation La Visitation Limoges

Informations pratiques

Limoges

Crush Nova – La Visitation

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Avec Crush Nova, les planètes nous invitent à un voyage cosmique et immersif avec des musiques de Zoltan Kodaly,Arnaud Cappeli, Marc-Antoine Millon et David Bowie.

Durée 1h. Réservations par téléphone ou par mail (en lien). .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 61 59 40 lesplanetesensemblevocal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Crush Nova – La Visitation

L’événement Crush Nova – La Visitation Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole