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Crush Nova – La Visitation La Visitation Limoges

vendredi 16 octobre 2026 · La Visitation · Limoges

Crush Nova – La Visitation La Visitation Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Visitation
Adresse
9B Rue François Chénieux
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
12 12 Tarif de base - plein tarif

Limoges

Crush Nova – La Visitation

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17

Avec Crush Nova, les planètes nous invitent à un voyage cosmique et immersif avec des musiques de Zoltan Kodaly,Arnaud Cappeli, Marc-Antoine Millon et David Bowie.

Durée 1h. Réservations par téléphone ou par mail (en lien).   .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 61 59 40  lesplanetesensemblevocal@gmail.com

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English : Crush Nova – La Visitation

L’événement Crush Nova – La Visitation Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole

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