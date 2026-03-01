Crusoé Temple de Venterol Venterol
Crusoé Temple de Venterol Venterol dimanche 29 mars 2026.
Crusoé
Temple de Venterol 25 rue du Bout du Monde Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Crusoé , un moment poétique et musical pour rêver, réfléchir, s’engager..
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Temple de Venterol 25 rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes templeventerol@gmail.com
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English :
Crusoe, a poetic and musical moment to dream, reflect and engage…
L’événement Crusoé Venterol a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale