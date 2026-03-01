Crusoé Temple de Venterol Venterol

Crusoé

Temple de Venterol 25 rue du Bout du Monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Crusoé , un moment poétique et musical pour rêver, réfléchir, s’engager..

.

Temple de Venterol 25 rue du Bout du Monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes templeventerol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crusoe, a poetic and musical moment to dream, reflect and engage…

L’événement Crusoé Venterol a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale