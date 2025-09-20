Crypte archéologique du Vivier Romain Crypte archéologique du vivier romain Fréjus

Crypte archéologique du Vivier Romain Samedi 20 septembre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Crypte archéologique du vivier romain Avenue Aristide Briand 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 34 31 http://www.ville-frejus.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 67 73 73 »}] Cette crypte permet de découvrir un vivier à poissons d’époque romaine, un système d’adduction d’eau et les arches d’un aqueduc. Ouvert en juillet 2013 à la visite, cet espace est le résultat de la volonté partagée de l’aménageur, la ville de Fréjus et l’État de préserver des vestiges uniques à Fréjus et très rares dans notre région.

(c) Ville de Fréjus / CCJ – Ph. Groscaux