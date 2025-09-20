Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains Digne-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:30:00+

Differents ateliers visite libre et gratuite

Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains rue du Prévôt 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492610973 Une des plus grande Crypte d’Europe (870m²).

Une traversée de 2 000 ans d’Histoire.

La découverte des différents édifices religieux qui se sont succédé au fil des siècles.

La connaissance de la cité antique de Dinia.

