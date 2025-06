Ok Public vous donne la réplique lors d’un atelier théâtre pendant l’Été Solidaire Crypte de l’église Saint-Pierre du Gros-Caillou Paris 22 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

Le 22 juin à 14h, la compagnie Ok Public contribue à la programmation culturelle de l’Été solidaire à travers un atelier théâtre. En partant de sa nouvelle création « Comment as-tu appeler ce hamster, le Che ? », la compagnie vous propose de travailler quelques scènes de la pièce de J.B. Brouillaud.

Merci

de bien vouloir réserver par mail à

l’adresse suivante : contact.okpublic@gmail.com.

Rendez-vous

le 22 juin à 14:00 pour réveiller le comédien qui est en vous !

Le dimanche 22 juin 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Crypte de l’église Saint-Pierre du Gros-Caillou 92, rue Saint-Dominique 75007 Paris

