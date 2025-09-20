Crypte Notre-Dame-Sous-Terre Eglise Notre Dame Pélussin

Visite commentée de la crypte de Notre-Dame-Sous-Terre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la crypte de Notre-Dame-Soubs-Terre, refuge de chrétiens lyonnais en 177 et lieu de pèlerinage depuis le IXᵉ siècle.

Ce sanctuaire, lié à la légende de la Vierge apportée par les persécutés, abrite une statue du XVIᵉ siècle et est célèbre pour ses récits de miracles.

Eglise Notre Dame 4 Place Notre Dame, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

