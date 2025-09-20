Crypte Notre-Dame-Sous-Terre Eglise Notre Dame Pélussin
Visite commentée de la crypte de Notre-Dame-Sous-Terre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découvrez la crypte de Notre-Dame-Soubs-Terre, refuge de chrétiens lyonnais en 177 et lieu de pèlerinage depuis le IXᵉ siècle.
Ce sanctuaire, lié à la légende de la Vierge apportée par les persécutés, abrite une statue du XVIᵉ siècle et est célèbre pour ses récits de miracles.
Eglise Notre Dame 4 Place Notre Dame, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le Progrès
