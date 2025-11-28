CRYSTAL LAKE MISS MAY I – NOUVEAU CASINO Paris

GOSPEL LES GRANDS CLASSIQUES Début : 2026-01-03 à 19:00. Tarif : – euros.

GOSPEL, LES GRANDS CLASSIQUESAvec Max Zita&Gospel Voices QuartetMax Zita Né en Guadeloupe, Max ZITA débute la musique à l’âge de 4 ans, dans la chorale du Temple Adventiste d’Obédience Protestante dont son père était le directeur. A 16 ans, il crée son premier choeur de gospel Pléiades , en tant que guitariste, chanteur, compositeur. A l’âge de 20 ans, il part à Paris asseoir ses connaissances musicales et enrichir sa connaissance de musique noire américaine : Spiritual, Gospel, Blues, Rhythm’n’blues, en suivant des cours à l’université de Paris VIII, où il obtient sa licence en Musicologie. Son diplôme en poche, il devient professeur de musique. Le Gospel Voices Max commence sa carrière dans le gospel en 1987 en codirigeant un jeune choeur de gospel Gospel Chords Singers . Un an plus tard, il décide de voler de ses propres ailes et crée Gospel Voices . Il est l’un des précurseurs du mouvement gospel en France avec Gospel Voices et aussi créateur artistique du concept original Gospel pour 100 Voix en 1998. En 2019, le Maître organise à L’Olympia de Paris deux jours de concert incroyables.

EGLISE ST AUBIN DE TOULOUSE 45 RUE PIERRE PAUL RIQUET 31000 Toulouse 31