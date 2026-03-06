CSC Gratiferia et troc plantes Place du champ de foire Champdeniers

CSC Gratiferia et troc plantes

Place du champ de foire Marché Champdeniers Deux-Sèvres

Venez donner, prendre objets, boutures, plants, organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers.

Venez par la même occasion au marché pour y retrouver ses commerçants .

Place du champ de foire Marché Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

