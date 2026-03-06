CSC Gratiferia et troc plantes Place du champ de foire Champdeniers
CSC Gratiferia et troc plantes Place du champ de foire Champdeniers samedi 14 mars 2026.
CSC Gratiferia et troc plantes
Place du champ de foire Marché Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Venez donner, prendre objets, boutures, plants, organisé par le Centre Socio Culturel les Unis Vers.
Venez par la même occasion au marché pour y retrouver ses commerçants .
Place du champ de foire Marché Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CSC Gratiferia et troc plantes
L’événement CSC Gratiferia et troc plantes Champdeniers a été mis à jour le 2026-03-04 par CC Val de Gâtine