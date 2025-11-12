CSC Marches douces

Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12 2025-12-03

Marches douces organisées par le CSC Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Inférieur à 3 km, Rdv au lac de Verruyes.

Merci de prévenir Clémence au 06 74 19 38 66, si besoin possibilité de transport.

Collation offert mais adhésion au CSC requise. .

Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 38 66

English : CSC Marches douces

German : CSC Marches douces

Italiano :

Espanol : CSC Marches douces

L’événement CSC Marches douces Verruyes a été mis à jour le 2025-11-07 par CC Val de Gâtine