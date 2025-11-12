CSC Marches douces Verruyes
CSC Marches douces Verruyes mercredi 12 novembre 2025.
CSC Marches douces
Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres
Marches douces organisées par le CSC Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Inférieur à 3 km, Rdv au lac de Verruyes.
Merci de prévenir Clémence au 06 74 19 38 66, si besoin possibilité de transport.
Collation offert mais adhésion au CSC requise. .
Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 38 66
