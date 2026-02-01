CSO National PRO, AM, Club & Poney ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

CSO National PRO, AM, Club & Poney

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2026-02-13 09:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-13

BJ4 SAUT D’OBSTACLES PRO, AM, Club & Poney du 13 au 15 février 2026. .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

