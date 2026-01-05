CSO Ponam Club

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Rendez-vous le 08 février prochain au Pôle Hippique de Saint-Lô pour le CSO Ponam Club organisé par le centre équestre du pôle hippique.

Entrée libre.

Renseignements au 02 33 57 27 06. .

437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 27 06

English : CSO Ponam Club

L’événement CSO Ponam Club Saint-Lô a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Saint-Lô