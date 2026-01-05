CSO Ponam Club Saint-Lô
CSO Ponam Club Saint-Lô dimanche 8 février 2026.
CSO Ponam Club
437 Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Rendez-vous le 08 février prochain au Pôle Hippique de Saint-Lô pour le CSO Ponam Club organisé par le centre équestre du pôle hippique.
Entrée libre.
Renseignements au 02 33 57 27 06. .
+33 2 33 57 27 06
English : CSO Ponam Club
