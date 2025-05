CSoire Irlandaise – Brassempouy, 30 mai 2025 19:00, Brassempouy.

Venez profiter d’une soirée irlandaise

Dès 19h apéritif

A partir de 20h repas irlandais (15€ / 10€)

Dès 22h concert des Celt’Hickers (libre participation)

Venez nombreux !

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 23 29 97

English : CSoire Irlandaise

Come and enjoy an Irish evening:

From 7pm: aperitif

From 8pm: Irish meal (15? / 10?)

From 10pm: Celt’Hickers concert (free participation)

Come one, come all!

German : CSoire Irlandaise

Genießen Sie einen irischen Abend:

Ab 19 Uhr: Aperitif

Ab 20 Uhr: Irisches Essen (15? / 10?)

Ab 22 Uhr: Konzert der Celt’Hickers (freie Teilnahme)

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a godervi una serata irlandese:

Dalle 19:00: aperitivo

Dalle 20:00: pasto irlandese (15? / 10?)

Dalle 22:00: concerto dei Celt’Hickers (partecipazione gratuita)

Venite uno, venite tutti!

Espanol : CSoire Irlandaise

Venga a disfrutar de una velada irlandesa:

A partir de las 19h: aperitivo

A partir de las 20:00 h: comida irlandesa (15? / 10?)

A partir de las 22:00: concierto de los Celt’Hickers (participación gratuita)

Vengan todos

