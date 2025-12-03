CTLOG recrute des agents logistiques polyvalents à temps partiel (24h) F/H Agence RENNES EST Rennes Mercredi 3 décembre, 08h45 Ille-et-Vilaine

France Travail Rennes Est organise un Job Dating dédié au recrutement d’agent logistique. Cet événement est ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau de qualification.

France Travail Rennes Est organise un Job Dating dédié au recrutement d’agent logistique. Cet événement est ouvert à toutes et à tous, quel que soit votre niveau de qualification. Lors de la matinée, vous rencontrerez CTLOG INTERNATIONAL

Munissez-vous de plusieurs CV ! Information générale suivie d’entretiens individuels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T08:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T12:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/539546

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine