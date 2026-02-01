Ctrl+F Jam Session Vjing Le Bar à Bulles Paris
Ctrl+F Jam Session Vjing Le Bar à Bulles Paris mercredi 25 février 2026.
Un événement par des VJ pour des VJ
Tu es VJ ? Video-mapper ? Creative technologist ? Artiste digital ? Ou tout simplement curieux·se des arts numériques et de la pratique VJ ? Rejoins nous pour rencontrer la commu !
3 espaces de projection • 20 VJ • Line-up 100% FINTA*, ouvert à touxtes !
Des DJ tout au long de la soirée
Sans barrières ni pression, cette rencontre est dédiée à l’exploration et au partage de créations visuelles en live, dans un cadre inclusif et bienveillant. Viens découvrir des artistes, échanger des techniques, découvrir de nouveaux outils et faire vibrer l’image avec nous !
*femme, intersexe, non binaire, trans, agenre
Le collectif CTRL+F organise sa première JAM SESSION de VJ au Bar à Bulles le mercredi 25 février !
Le mercredi 25 février 2026
de 19h30 à 00h00
gratuit
Public adultes.
Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris
