Ctrl+F Jam Session Vjing Le Bar à Bulles Paris

Un événement par des VJ pour des VJ

Tu es VJ ? Video-mapper ? Creative technologist ? Artiste digital ? Ou tout simplement curieux·se des arts numériques et de la pratique VJ ? Rejoins nous pour rencontrer la commu !

3 espaces de projection • 20 VJ • Line-up 100% FINTA*, ouvert à touxtes !

Des DJ tout au long de la soirée

Sans barrières ni pression, cette rencontre est dédiée à l’exploration et au partage de créations visuelles en live, dans un cadre inclusif et bienveillant. Viens découvrir des artistes, échanger des techniques, découvrir de nouveaux outils et faire vibrer l’image avec nous !

*femme, intersexe, non binaire, trans, agenre

Le collectif CTRL+F organise sa première JAM SESSION de VJ au Bar à Bulles le mercredi 25 février !

Le mercredi 25 février 2026

de 19h30 à 00h00

gratuit

Place gratuite.

Public adultes.

Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/jam-session-vjing/



