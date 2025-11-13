Ctrl+F Launch Party le 13 novembre prochain ! Le Bar à Bulles Paris

Ctrl+F, le nouveau club dédié aux femmes et minorités de genre dans les métiers du VJing, vidéo-mapping, lumière et arts immersifs, vous invite à sa soirée de lancement !

Tu es VJ, vidéo-mapper, ou ingé lumière ? Tu aimes bien bidouiller avec des lasers, des LEDS, et des projecteurs ? Touchdesigner ne te fais plus (trop) pleurer et le monde de la nuit, de l’art, et l’immersif t’attire ? Tu es aussi une femme et/ou une minorité du genre et tu en marre de te retrouver tout.e seul.e en régie, ou de devoir faire comprendre que, si, si, tu sais ce que tu fais même s’il y a des gros cables :) ? Ne cherche plus, rejoins Ctrl+F !

Que tu sois professionel.le ou amateur.ice, étudiant.e ou vétérant.e, à Ctrl+F, on cherche à souder une communauté bienveillante et passionnée, pour parler VJ et autres disciplines lumineuses. Pour s’échanger des conseils, des gigs, des contacts, pour se hype, et faire bloc face au sexisme, et revendiquer notre place, et notre savoir-faire.

Et pour t’inciter à rejoindre le club, on lance le Ctrl+F Launch Party au Bar à Bulles, avec une conférence et un verre pour lancer le club !

Rendez-vous jeudi 13 novembre au Bar à Bulles pour une conférence sur le thème “VJ & sexisé·e – comment briller dans un monde d’hommes”, animée par trois intervenantes expertes (annonce à venir), suivie d’un afterwork convivial.

Informations pratiques

Le Bar à Bulles, 4 cité Veron, 75018, Paris. La conférence aura lieu dans le hall qui se situe au fond à droite du Bar à Bulles.

Jeudi 13 Novembre : 19h30-20h30 – Conférence | 20h30-22h – Afterwork

Cette rencontre s’adresse aux femmes et minorités du genre en priorité, pratiquant le VJing, le vidéo-mapping, le show laser, le show lumière, ou autre type d’art immersif, à titre professionnel, amateur. Débutant.e.s et étudiant.e.s welcome :)

Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

