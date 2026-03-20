CUARTETO TAFI FESTIVAL MUSISC

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

Du 17 au 24 juillet, vivez le grand festival de musique MUSISC à Saint-Chinian !

Entre le jardin du cloître, l’église et l’abbatiale de Saint-Chinian, vivez de magnifiques émotions au son des guitares, des orgues et des pianos !

C’est lors d’un voyage en Argentine, que ce quartet franco-argentin se retrouve pour la première fois. Depuis ses débuts sur la scène française le groupe a apporté sa touche personnelle et originale à l’univers de la world music. A la douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse Leonor Harispe se mêle le son du bouzouki grec de Ludovic Deny, la douceur et la dextérité de la guitare flamenca de Mathieu Guenez et les rythmes envoûtants des percussions afros-latines de Frédéric Theiler. Camille Floriot vient compléter à la trompette aux percussions et au chant ce quartet d’exception.

Après 5 albums et une notoriété remarquée sur la scène nationale, ils nous proposent une originale fusion entre la musique aux influences latino-américaines et les arrangements aux sonorités modernes.

Ouverture des portes à 20h pour le buffet et à 21h30 pour le concert.

Verre de l’amitié offert par Château La Dournie.

https://www.youtube.com/watch?v=AaHKdtj-638 .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

From July 17 to 24, experience the MUSISC music festival in Saint-Chinian!

Between the cloister garden, the church and the abbey church of Saint-Chinian, enjoy the sound of guitars, organs and pianos!

L’événement CUARTETO TAFI FESTIVAL MUSISC Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN