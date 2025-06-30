CUARTETO TAFI – SALLE NOUGARO Toulouse

CUARTETO TAFI Début : 2026-05-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Depuis ses débuts sur la scène française, le Cuarteto Tafi a apporté sa touche personnelle et originale à la world music en mêlant un chant en espagnol, poétique et engagé – douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse à la voix d’or – au son de la Méditerranée orientale, du bouzouki grec, à la douceur et à la dextérité de la guitare flamenca, en passant par les rythmes envoûtants des percussions afros-latines. Fusion latine engagée et poétique.LEONOR HARISPE : chant / textesLUDOVIC DENY : bouzouki grec / bombo leguero / chœursMATTHIEU GUENEZ : guitare / oudFREDERIC THEILER : percussions / programmation / chœursFANNY DO : pianoGenre : Musique du MondePlacement : Libre assisDurée : 1h30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31