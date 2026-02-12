CUARTETO TAFI SALLE NOUGARO Toulouse

CUARTETO TAFI

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13.8 – 13.8 – 19.8 EUR

13.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19 21:45:00

Date(s) :

2026-05-19

Cuarteto Tafi a choisi la Salle Nougaro pour la Première de son nouveau spectacle Des espoirs plein le corps .

Un répertoire original où voix argentine, bouzouki grec, guitare flamenca et rythmes afro‑latins se rencontrent. Accompagné d’une danseuse, le groupe fait dialoguer musique et mouvement, dans un concert chaleureux et contemporain. Grâce à un dispositif de surtitrage, ce spectacle est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes, permettant à chacun de profiter pleinement du spectacle. 13.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cuarteto Tafi has chosen the Salle Nougaro for the Première of its new show Des espoirs plein le corps .

L’événement CUARTETO TAFI Toulouse a été mis à jour le 2026-03-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE