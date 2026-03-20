CUBA DO RÉ —Salsa Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

CUBA DO RÉ —Salsa

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Cuba do Ré, c’est la promesse d’un groupe de musique cubaine qui vous fait voyager. Ces artistes cubains partagent la même passion pour la culture musicale de leur île, et ils vous ouvrent avec bonheur et bonne humeur leur répertoire composé principalement de salsa.

En interprétant des compositions originales ou des standards latinos, ils ont à cœur de vous proposer des prestations pleines d’énergie qui combinent plusieurs styles musicaux comme la salsa, le son, la timba, la bachata, le boléro, le chachacha, le latin jazz, etc.

Cuba do Ré vous embarque tout droit direction Cuba, vous baignant dans une ambiance caribéenne pleine de soleil…

Programme:

[https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026](https://festival-jazzellerault.fr/#artistes2026) .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : CUBA DO RÉ —Salsa

L’événement CUBA DO RÉ —Salsa Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne