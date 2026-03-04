Cuba symphonique, Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux, Bordeaux
Cuba symphonique, Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux, Bordeaux mercredi 25 mars 2026.
Cuba symphonique Mercredi 25 mars, 20h00 Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux Gironde
Gratuit sur réservation
Début : 2026-03-25T20:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T20:00:00+01:00 – 2026-03-25T21:00:00+01:00
Ce concert propose un florilège de grands compositeurs cubains et d’œuvres créées en hommage à l’île caribéenne.
Interprété par l’Orchestre d’harmonie du conservatoire, accompagné de 4 clarinettistes solistes du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, ce programme fera résonner la scène de l’Auditorium d’une expérience singulière, mêlant la richesse des éléments rythmiques afro-cubains aux principes théoriques de la musique occidentale.
[en partenariat avec l’Opéra de Bordeaux et le PESMD]
Auditorium de l'Opéra National de Bordeaux 8-13 Cours Georges Clemenceau, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’île caribéenne est à l’honneur de ce grand concert sur la scène de l’Auditorium ! conservatoire gratuit
© Richard Nourry