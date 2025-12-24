Cubetto visite le Royaume-Uni Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 24 et 31 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Cubetto part en voyage au Royaume-Uni. Il veut découvrir ce territoire plein de mystères. En t’initiant au codage informatique, pourras-tu l’aider à effectuer sa visite sans qu’il se perde ?

Pour les 5-7ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T14:45:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/cubetto-visite-le-royaume-uni

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



