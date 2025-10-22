Cubik Spectacle de Danse Bibliothèque Sévérac
Cubik Spectacle de Danse
Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-22 11:00:00
fin : 2025-10-22 11:00:00
2025-10-22
Découvrez le spectacle de danse « Cubik » par la compagnie Traces dans le réseau des bibliothèques intercommunales !
A 11h
Gratuit
Renseignements
Bibliothèque Intercommunale de Sévérac 02 40 88 73 23
E.mail biblioseverac@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 2 rue de la Gagnerie Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire
