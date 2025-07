Cudos en Fête Cudos

Le bourg Cudos Gironde

Le Comité des fêtes de Cudos vous invite à sa traditionnelle fête annuelle avec au programme :

Vendredi 18 A 21h super loto avec 41 lots à gagner.

Samedi 19 A 14h30 concours de pétanque, 18h30 messe à l’église Saint Jean de Cudos et à partir de 21h repas au brasero (Réservation obligatoire avant le 4 juillet) animé par Banda et DJ

Dimanche 20 A partir de 8h vide grenier, 11h lectures pour les enfants, 14h30 jeux et ateliers gratuits par l’Atout Jeux de Frédérique Animatrice ! Pour la soirée à partir de 19h profitez d’un marché gourmand avec de nombreux producteurs locaux, animation par la banda « Les tireurs de Litres » ainsi qu’à 23h un feu d’artifice.

Lundi 21 A 21h concours de belote .

Le bourg Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 47 34 55 comitedesfetesdecudos@gmail.com

