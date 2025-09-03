Cueillette 2025 Venez cueillir vos pommes bio ! La Gassun Herbignac
La Gassun 183 route de Guérande Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-09-03 09:00:00
fin : 2025-10-01 18:00:00
2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04
Producteurs en agriculture biologique, les Vergers du Littoral proposent un grand choix de fruits et légumes de saison qui reflètent la diversité de la nature et du terroir.
Cet automne, venez cueillir vos pommes bio aux Vergers du littoral !
Du mercredi 3 au samedi 6 septembre
Elstar, reine des reinettes, Rubinette, Boskoop et Chailleux
Du mercredi 17 au samedi 20 septembre
Golden, Melrose, Jonagold, Belchard, Delbard Jubilé, Canada Gris et Lératess (golden rosé), Granny
Du mercredi 1er au samedi 4 octobre
Granny, Idared, Fuji et Patte de loup
Pensez à prendre vos emballages .
La Gassun 183 route de Guérande Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 88 90 vergers.littoral@wanadoo.fr
