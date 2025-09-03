Cueillette 2025 Venez cueillir vos pommes bio ! La Gassun Herbignac

Cueillette 2025 Venez cueillir vos pommes bio ! La Gassun Herbignac mercredi 3 septembre 2025.

Cueillette 2025 Venez cueillir vos pommes bio !

La Gassun 183 route de Guérande Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 09:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04

Producteurs en agriculture biologique, les Vergers du Littoral proposent un grand choix de fruits et légumes de saison qui reflètent la diversité de la nature et du terroir.

Cet automne, venez cueillir vos pommes bio aux Vergers du littoral !

Du mercredi 3 au samedi 6 septembre

Elstar, reine des reinettes, Rubinette, Boskoop et Chailleux

Du mercredi 17 au samedi 20 septembre

Golden, Melrose, Jonagold, Belchard, Delbard Jubilé, Canada Gris et Lératess (golden rosé), Granny

Du mercredi 1er au samedi 4 octobre

Granny, Idared, Fuji et Patte de loup

Pensez à prendre vos emballages .

La Gassun 183 route de Guérande Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 88 90 vergers.littoral@wanadoo.fr

