CUEILLETTE Carcassonne samedi 25 octobre 2025.
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 21:00:00
fin : 2025-10-25 23:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Le contrebassiste hyper créatif Joachim Sontag nous présente son nouvel album « Cueillette » avec une équipe de rêve Lucie Jahier Flûtes traversières
Carlos Puga Marimba / percussions
Clémence Aguila Harpe
Joachim Sontag Contrebasse / composition
Eduard Cervera Batterie / percussions
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 78 84 02 02 projets@carcajazz.org
English :
Hyper-creative double bassist Joachim Sontag presents his new album « Cueillette » with a dream team: Lucie Jahier: Flutes
Carlos Puga: Marimba / percussion
Clémence Aguila: Harp
Joachim Sontag: Double bass / composition
Eduard Cervera Drums / percussion
German :
Der hyperkreative Kontrabassist Joachim Sontag präsentiert sein neues Album « Cueillette » mit einem Traumteam: Lucie Jahier: Querflöten
Carlos Puga: Marimba / Perkussion
Clémence Aguila Harfe
Joachim Sontag: Kontrabass / Komposition
Eduard Cervera: Schlagzeug / Perkussion
Italiano :
Il contrabbassista iper-creativo Joachim Sontag presenta il suo nuovo album « Cueillette » con un team da sogno: Lucie Jahier: Flauti
Carlos Puga: Marimba / percussioni
Clémence Aguila: Arpa
Joachim Sontag: Contrabbasso / composizione
Eduard Cervera Batteria / percussioni
Espanol :
El hipercreativo contrabajista Joachim Sontag presenta su nuevo álbum « Cueillette » con un equipo de ensueño: Lucie Jahier: Flautas
Carlos Puga: Marimba / percusión
Clémence Aguila: Arpa
Joachim Sontag: Contrabajo / composición
Eduard Cervera Batería / percusión
