Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague
Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague dimanche 14 juin 2026.
La Hague
Cueillette, cuisine et dégustation des algues
Urville-Nacqueville La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:30:00
fin : 2026-06-14 20:30:00
Date(s) :
2026-06-14
L’atelier cueillette, cuisine et collation des algues à Urville-Nacqueville se déroule en 3 heures minimum une première partie cueillette et description, une deuxième partie préparation cuisine (4 à 5 recettes) et la troisième partie collation dégustation autour de notre table d’hôtes ( me prévenir si vous avez des intolérances alimentaires). Prévoir quelques petits récipients s’il reste des préparations (ne prévoyez pas d’aller au resto après).
Prévoir une tenue adaptée (vêtements de pluie ) bottes, une paire de ciseaux et un petit seau. .
Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 03 22 13 renard50460@gmail.com
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English : Cueillette, cuisine et dégustation des algues
L’événement Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin La Hague
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