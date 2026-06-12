Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague dimanche 14 juin 2026.

La Hague

Cueillette, cuisine et dégustation des algues

Urville-Nacqueville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:30:00

fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-14

L’atelier cueillette, cuisine et collation des algues à Urville-Nacqueville se déroule en 3 heures minimum une première partie cueillette et description, une deuxième partie préparation cuisine (4 à 5 recettes) et la troisième partie collation dégustation autour de notre table d’hôtes ( me prévenir si vous avez des intolérances alimentaires). Prévoir quelques petits récipients s’il reste des préparations (ne prévoyez pas d’aller au resto après).

Prévoir une tenue adaptée (vêtements de pluie ) bottes, une paire de ciseaux et un petit seau. .

Urville-Nacqueville La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 03 22 13 renard50460@gmail.com

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English : Cueillette, cuisine et dégustation des algues

L’événement Cueillette, cuisine et dégustation des algues La Hague a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin La Hague