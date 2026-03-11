Cueillette d’algues et dégustation #Grandes Marées# Rue de Tariec Saint-Pabu

Cueillette d’algues et dégustation #Grandes Marées#

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Découverte des algues culinaires (cueillette et dégustation)

Lors d’une excursion sur l’estran, découvrez comment récolter les algues de manière durable pour préserver la ressource et apprenez à les identifier pour les cuisiner. Vous serez émerveillés par la diversité des saveurs et des textures que les algues apportent à vos plats. Leurs vertus nutritives et leurs bienfaits pour la santé ne feront que renforcer votre plaisir à les déguster. Laissez-vous guider par cette expérience unique et laissez-vous transporter par les délices de la mer.

Tout public

Prévoir des bottes, une paire de ciseaux et un panier (ou autre contenant) .

Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03

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English : Cueillette d’algues et dégustation #Grandes Marées#

L’événement Cueillette d’algues et dégustation #Grandes Marées# Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-03-11 par OT PAYS DES ABERS