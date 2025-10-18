Cueillette de baies de genévriers Bouchon Bouchon

Bouchon Somme

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

2025-10-18

Samedi 18 octobre / VILLERS-SOUS-AILLY | BOUCHON Les Larris de Villers à Bouchon (80)

Venez participer à un chantier de cueillette de baies de genévrier qui seront utilisées pour la confection d’un Gin 100% Hauts-de-France par la Distillerie de Houlle.

De 9h à 13h. Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.

Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la Commune de Villers-sous-Ailly.

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org 0 .

Bouchon 80830 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

