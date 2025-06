Cueillette de champignons aux Hogues Lyons-la-Forêt 24 septembre 2025 14:00

Eure

Cueillette de champignons aux Hogues Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

L’office de tourisme Lyons Andelle organise une balade pour vous faire découvrir les champignons !

Rendez-vous aux tables de pique-nique en face de la maison forestière des Hogues, pour emprunter quelques sentiers de la forêt de Lyons. Accompagnés d’un mycologue, vous ramasserez les champignons que vous trouverez pour les cuisiner chez vous. Le tri se fera en présence du mycologue, pendant et après la balade. N’oubliez pas vos paniers !

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com

English : Cueillette de champignons aux Hogues

The Lyons Andelle tourist office is organizing a walk to help you discover mushrooms!

Meet up at the picnic tables in front of the Hogues forest house, to take in some of the trails in the Lyons forest. Accompanied by a mycologist, you’ll pick the mushrooms you find and cook them at home. Sorting will take place in the presence of the mycologist, during and after the walk. Don’t forget your baskets!

German :

Das Fremdenverkehrsamt Lyons Andelle organisiert einen Spaziergang, bei dem Sie die Pilze entdecken können!

Sie treffen sich an den Picknicktischen gegenüber dem Forsthaus von Les Hogues und begeben sich auf einige Pfade im Wald von Lyons. In Begleitung eines Mykologen sammeln Sie die Pilze, die Sie finden, um sie zu Hause zuzubereiten. Das Sortieren erfolgt in Anwesenheit des Mykologen, während und nach dem Spaziergang. Vergessen Sie Ihre Körbe nicht!

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Lione Andelle organizza una passeggiata alla scoperta dei funghi!

Ritrovo presso i tavoli da picnic di fronte alla casa forestale di Hogues e percorrenza di alcuni sentieri della foresta di Lione. Accompagnati da un micologo, raccoglierete i funghi che troverete e li cucinerete a casa. La selezione avverrà in presenza del micologo, durante e dopo la passeggiata. Non dimenticate i vostri cestini!

Espanol :

La Oficina de Turismo de Lyon Andelle organiza un paseo para descubrir las setas

Reúnase en las mesas de picnic situadas frente a la casa forestal de Hogues y siga algunos de los senderos que atraviesan el bosque de Lyons. Acompañado por un micólogo, recogerá las setas que encuentre y las cocinará en casa. La selección se hará en presencia del micólogo, durante y después del paseo. ¡No olvide sus cestas!

