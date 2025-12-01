Cueillette de Contes Sauvages avec le conteur François Debas Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Cueillette de Contes Sauvages avec le conteur François Debas

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Contes traditionnels cueillis au hasard de la rencontre avec l’auditoire. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

