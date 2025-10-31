CUEILLETTE DE KIWI BIO FERME DE CLEJUST Cazères

CUEILLETTE DE KIWI BIO

FERME DE CLEJUST 110 chemin de Malaret Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-09

2025-10-31

Comme chaque année, la ferme de Clejust à Cazères ouvre son verger de kiwi bio à la cueillette du 31 octobre au 9 novembre

La cueillette est très ludique et accessible à tous (de 0 à 99 ans) .

contact@cocagnehautegaronne.org

English :

As in previous years, the Clejust farm in Cazères is opening its organic kiwifruit orchard for picking from October 31 to November 9

German :

Wie jedes Jahr öffnet die Ferme de Clejust in Cazères ihren Bio-Kiwi-Obstgarten vom 31. Oktober bis zum 9. November zur Ernte

Italiano :

Come negli anni precedenti, l’azienda agricola Clejust di Cazères apre al pubblico il suo frutteto di kiwi biologici dal 31 ottobre al 9 novembre

Espanol :

Como en años anteriores, la granja Clejust de Cazères abre al público su huerto de kiwis ecológicos del 31 de octubre al 9 de noviembre

L’événement CUEILLETTE DE KIWI BIO Cazères a été mis à jour le 2025-10-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE