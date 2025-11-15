CUEILLETTE DES OLIVES CUCULLOISES Saint-Jean-de-Cuculles

CUEILLETTE DES OLIVES CUCULLOISES

La traditionnelle cueillette des olives revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité et du partage. Habitants et familles sont invités à participer à cette matinée de récolte collective, qui donnera naissance à l’huile locale Olives Cuculloises . Un moment chaleureux pour célébrer ensemble les saveurs et les traditions du village.

Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 25 60

English :

The traditional olive harvest is back once again, with a focus on conviviality and sharing. Residents and families are invited to take part in this morning of collective harvesting, which will give birth to the local oil Olives Cuculloises . A warm moment to celebrate the flavors and traditions of the village.

German :

Die traditionelle Olivenernte findet auch in diesem Jahr wieder unter dem Zeichen der Geselligkeit und des Teilens statt. Einwohner und Familien sind eingeladen, an diesem Vormittag an der gemeinsamen Ernte teilzunehmen, aus der das lokale Öl Olives Cuculloises gewonnen wird. Ein herzlicher Moment, um gemeinsam die Geschmäcker und Traditionen des Dorfes zu feiern.

Italiano :

Torna la tradizionale raccolta delle olive, con una nuova enfasi sulla convivialità e sulla condivisione. I residenti e le famiglie sono invitati a partecipare a questa mattinata di raccolta collettiva, che darà vita all’olio locale Olive Cuculloises . È un ottimo modo per celebrare i sapori e le tradizioni del villaggio.

Espanol :

Vuelve la tradicional recogida de aceitunas, con un nuevo énfasis en la convivencia y el compartir. Los habitantes y las familias están invitados a participar en esta mañana de recogida colectiva, que dará origen al aceite local Olives Cuculloises . Es una buena manera de celebrar los sabores y las tradiciones del pueblo.

