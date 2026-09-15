Cueillette et cuisine de plantes comestibles Chartres
vendredi 18 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Cueillette et cuisine de plantes comestibles
place des Halles Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-09-18
Chartres métropole propose de partir à la découverte des plantes comestibles sauvages lors d’une balade. Les participants pourront ainsi apprendre à les identifier et les cueillir, puis à les cuisiner.
Accompagnés par l’association Eure-et-Loir Nature, ils pourront réaliser 2 recettes à déguster sur place. Durée : 2 h 30 (1 h de balade, 1 h de cuisine, 30 min d’échanges et dégustation). Ouverts aux adultes et familles (enfants accompagnés d’un parent). Inscription obligatoire par mail. .
place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr
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English :
Chartres Métropole invites you to go on a walk to discover edible wild plants. Participants will learn how to identify and forage them, and then how to cook them.
L’événement Cueillette et cuisine de plantes comestibles Chartres a été mis à jour le 2026-09-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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