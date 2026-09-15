Informations pratiques

Chartres

Cueillette et cuisine de plantes comestibles

place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-09-18

Chartres métropole propose de partir à la découverte des plantes comestibles sauvages lors d’une balade. Les participants pourront ainsi apprendre à les identifier et les cueillir, puis à les cuisiner.

Accompagnés par l’association Eure-et-Loir Nature, ils pourront réaliser 2 recettes à déguster sur place. Durée : 2 h 30 (1 h de balade, 1 h de cuisine, 30 min d’échanges et dégustation). Ouverts aux adultes et familles (enfants accompagnés d’un parent). Inscription obligatoire par mail. .

place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire sdd@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Chartres Métropole invites you to go on a walk to discover edible wild plants. Participants will learn how to identify and forage them, and then how to cook them.

L’événement Cueillette et cuisine de plantes comestibles Chartres a été mis à jour le 2026-09-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES