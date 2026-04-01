Saint-Martial-Entraygues

Cueillette et cuisine de plantes sauvages

Saint-Martial-Entraygues Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 08:45:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Animation autour des plantes sauvages, de leurs bienfaits naturels et de leur intérêt gastronomique .

Saint-Martial-Entraygues 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 28 94 48

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English : Cueillette et cuisine de plantes sauvages

L’événement Cueillette et cuisine de plantes sauvages Saint-Martial-Entraygues a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme