Cueillette et cuisine de plantes sauvages Saint-Martial-Entraygues
Cueillette et cuisine de plantes sauvages Saint-Martial-Entraygues samedi 18 avril 2026.
Saint-Martial-Entraygues
Cueillette et cuisine de plantes sauvages
Saint-Martial-Entraygues Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 08:45:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Animation autour des plantes sauvages, de leurs bienfaits naturels et de leur intérêt gastronomique .
Saint-Martial-Entraygues 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 28 94 48
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English : Cueillette et cuisine de plantes sauvages
L’événement Cueillette et cuisine de plantes sauvages Saint-Martial-Entraygues a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme