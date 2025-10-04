Cueillette et cuisine des plantes comestibles Altenach

Cueillette et cuisine des plantes comestibles Altenach samedi 4 octobre 2025.

Cueillette et cuisine des plantes comestibles

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Testez les recettes de notre animatrice cuisinière et apprenez à reconnaître les plantes pour transformer vos balades en moments gourmands. Réservation obligatoire

Animation spéciale familles

À l’automne, la nature regorge de fruits sauvages qui n’attendent qu’à être croqués. Agrémentés de quelques herbes et feuilles encore tendres, venez tester les recettes de notre animatrice cuisinière. Apprenez à reconnaître les plantes pour transformer vos balades en famille en moments gourmands !

Inscription obligatoire avant le vendredi 3 octobre.

20 places. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Try out our chef’s recipes and learn to recognize plants to turn your walks into gourmet moments. Reservations required

German :

Probieren Sie die Rezepte unserer Kochanimateurin aus und lernen Sie, Pflanzen zu erkennen, um Ihre Spaziergänge in Gourmetmomente zu verwandeln. Reservierung erforderlich

Italiano :

Provate le ricette del nostro chef e imparate a riconoscere le piante per trasformare le vostre passeggiate in momenti gastronomici. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Pruebe las recetas de nuestro chef y aprenda a reconocer las plantas para convertir sus paseos en momentos gourmet. Imprescindible reservar

L’événement Cueillette et cuisine des plantes comestibles Altenach a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme du Sundgau