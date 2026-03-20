Cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Perm’Hart Arthez-d’Asson

Cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles

Perm’Hart 5 Impasse Hartigau Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de notre région lors d’une balade accessible à tous, dans des paysages enchanteurs, au bord de la rivière Ouzom (environ 2 km).

Nous partagerons la passion des plantes et de la botanique, nous cueillerons des plantes comestibles que nous cuisinerons ensemble avant de partager un déjeuner surprenant et convivial.

Vous repartirez avec un livret sur les plantes les plus courantes et des conseils de cuisine pour que cette expérience reste inoubliable.

Groupe de 6 adultes maximum (+ 2 enfants de moins de 12 ans possible).

Départ 9h30. Fin de l’atelier autour de 15h.

Repas comprenant: entrée, plat, fromage local, dessert et boisson sans alcool. .

Perm’Hart 5 Impasse Hartigau Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 51 15 65 perm.hart@gmail.com

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English : Cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles

L’événement Cueillette et cuisine des plantes sauvages comestibles Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay