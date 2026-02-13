Cueillette et cuisine sauvage, 37460 Céré-la-Ronde, France, Céré-la-Ronde

Cueillette et cuisine sauvage 29 mars – 8 juillet 37460 Céré-la-Ronde, France Indre-et-Loire

Tarifs : Normal 90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Au cours de cette journée, vous apprendrez à reconnaître les plantes comestibles les plus courantes de la saison et à les cueillir en toute sécurité. Approche sensorielle, ludique et scientifique pour vous initier en douceur à la botanique. Les présentations seront ponctuées de nombreuses anecdotes (propriété médicinales, légendes, noms populaires, usages d’antan, conseils culinaires, gastronomie…).

A partir des cueillettes réalisées sur place et d’autres ingrédients biologiques et locaux, nous réaliserons plusieurs recettes dans le but de composer un délicieux menu sauvage (entrée, plat principal, dessert, boisson…).

Cette journée s’achèvera sur un repas convivial pour déguster les plats préparés.

Les participants repartent avec les fiches recettes.

Durée : 7h

Activité organisée par Amandine – cueilleuse-cuisinière, animatrice, formatrice

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/cueille-et-croque-7653

