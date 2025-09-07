Cueillette et cuisine sauvages Andoins

Balade de reconnaissance des plantes sauvages comestibles d’1h30 suivie d’un atelier cuisine d’1h pour la dégustation végétarienne du midi. Sur inscription. 25 pers maximum. Animé par la carotte sauvage. .

Café Associatif Com a la Maysou Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comalamaysou@gmail.com

