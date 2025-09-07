Cueillette et cuisine sauvages Andoins
Café Associatif Com a la Maysou Andoins Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Balade de reconnaissance des plantes sauvages comestibles d’1h30 suivie d’un atelier cuisine d’1h pour la dégustation végétarienne du midi. Sur inscription. 25 pers maximum. Animé par la carotte sauvage. .
Café Associatif Com a la Maysou Andoins 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comalamaysou@gmail.com
